Губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы о дорогах

Глава региона Игорь Васильев сегодня ответил на вопросы главных редакторов районных газет Кировской области.

Темой встречи стали дороги. Например, жителей Яранска интересует строительство объездного пути возле города. Такой участок позволил бы не только избавить местный центр от грузовиков, но и защитить расположенные здесь исторические здания от негативного воздействия выхлопных газов и вибраций от большегрузных машин.

Представители Малмыжа, в свою очередь, попросили рассмотреть возможность введения компенсации для жителей за проезд на левобережную часть реки Вятки по платному мосту. Проезд в обе стороны (туда и обратно) обходится примерно в 1 тысячу рублей.

По каждой из ситуаций губернатор и региональный министр транспорта Николай Соколов выразили готовность помочь с решением и дали конкретные предложения. Также глава региона и министр ответили на вопросы главредов из Оричей, Слободского, Подосиновца, Тужи, Уржума…