Губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил Вятскополянский район

Он осмотрел промплощадки муниципалитета и оценил масштабный проект берегоукрепления.

Глава области Игорь Васильев с рабочим визитом посетил самую южную территорию региона — Вятскополянский район. Он отправился на градообразующее предприятие Краснополянского городского поселения — ООО «ИКЕА Индастри Вятка». Это один из крупнейших налогоплательщиков муниципалитета. Специализируется на производстве мебели. При этом продукция отправляется не только по всей стране, но и по всему миру. Это признанное качество, которого добиваются регулярной модернизацией производственного процесса, использованием сертифицированного сырья.

Штат производства сформирован и состоит из профессионалов. Это около 800 человек.

Специалисты трудятся над постоянным расширением модельного ряда. По словам гендиректора предприятия Виталийса Константиновса, если считать в объёме пиломатериала, который тратится на изготовление мебели, то это порядка 50 тысяч кубов в год. В 2020 году оборот компании составил 2 млрд рублей.

Даже во время пандемии предприятие не прекращает работу, а лишь наращивает производство. Кроме того, завод сотрудничает с местным механическим техникумом. У студентов есть возможность проходить на крупнейшей промплощадке региона практику, а после устраиваться на работу.

Игорь Васильев подчеркнул, что социально ориентированная позиция компании — это важно. Как для муниципалитета, так и для всей области в целом.

Также губернатор оценил работы по берегоукреплению реки Тойменки. Водоём находится в Вятских Полянах. Некоторое время назад на реке начались проблемы. Берег начало подмывать во время весеннего половодья. Это привело к его разрушению. Забили тревогу, ведь рядом находятся жилые дома, автомобильные дороги, железнодорожный мост.

В правительстве региона приняли решение провести срочные работы по укреплению берега. Это было сделано. На берегоукрепление реки потратили около 100 млн рублей. В случае обрушения берега ущерб значительно превысил бы эту сумму.

Игорь Васильев прогулялся по укреплённой территории и отметил, что здесь нужно провести благоустройство, чтобы люди могли прогуливаться, отдыхать у реки. Например, поставить скамейки, провести освещение, посадить деревья и кустарники.

Ранее мы писали, что Игорь Васильев оценил крупный спорткомплекс в Вятскополянском районе.

Фото: Александр Папырин