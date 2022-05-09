Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил 102-летнего ветерана с Днём Победы

Фронтовик и ветеран труда Александр Григорьевич Овечкин — участник Курской битвы и сражения за Берлин. Он награждён орденом «Отечественной войны 2й степени», медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Губернатор Кировской области Игорь Васильев лично поздравил 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы. Глава региона вручил Александру Григорьевичу подарок и пожелал крепкого здоровья.

— Ваш воинский и трудовой подвиг – пример для подражания многим поколениям. Именно благодаря таким людям, как вы, Александр Григорьевич, наша страна одержала победу в той страшной и кровавой войне. Я от всей души желаю Вам здоровья, радости. Пусть ваша жизнь послужит примером не только Вашей семье, но и всем соотечественникам! С Днем Победы вас! С Вашим праздником! — сказал глава региона Игорь Васильев.

Александр Овечкин родился в Подосиновском районе. В деревне Ножевица. Он рано лишился мамы. И переехал с папой в Киров. С 13 лет работал учеником сапожника и повара, а затем слесарем на заводе имени 1 Мая. Поработал даже по вахтовому методу на шахте.

В Красную Армию Александра призвали в 1939-м. Он служил на Кавказе, где и узнал о нападении фашистов на СССР. Его передислоцировали на Западный фронт в составе 348 стрелковой дивизии. Летом 1943 года сержант Овечкин принял участие в Курской битве. Он был тяжело ранен. Через год — в 1944-м он вернулся на фронт. И в составе танкового полка сражался за Берлин.