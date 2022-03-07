Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил с 8 марта учениц подшефного класса

Накануне Международного женского дня глава региона пожелал педагогам и школьницам здоровья и успехов.

Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование» Игорь Васильев в 2018 году взял шефство над первым «В» классом школы №26. С тех пор он активно общается с учениками. Они вместе отмечают праздники, также Игорь Васильев проводит уроки, возит малышей на выставки и экскурсии. Сейчас ребята учатся уже в четвёртом классе.

Перед 8 марта он также не забыл навестить своих подшефных. Глава региона с цветами приехал в 26 школу. Поздравил руководство, педагогов и, конечно, учениц с Международным женским днём.

— Искренне поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю надёжных и верных друзей, успехов в учёбе, работе, здоровья, счастья. А ещё приятных сюрпризов, — подчеркнул губернатор.

По его словам, общение с учащимися полезно и ему, и ребятам. Таким образом он погружается в вопросы работы школы. Узнаёт о том, что волнует, беспокоит ребят или радует их. С педагогами и руководством школы Игорь Васильев обсуждает важные темы. После он выносит эти вопросы на заседания комиссии Госсовета по направлению «Образование».

Фото: Александр Папырин