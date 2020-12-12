Поздравление губернатора Кировской области Игоря Васильева с Днём Конституции РФ

Уважаемые жители Кировской области! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря – особенная дата для нашей страны. В этот день 27 лет назад был принят Основной закон, провозгласивший права и свободы человека неизменными приоритетами государства. Новая Конституция стала фундаментом демократических реформ в стране, основой для её дальнейшего развития.

В этом году мы стали участниками исторического события – голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Это ряд важных, фундаментальных поправок, актуальных для каждого жителя страны, закрепивших социально ориентированную политику государства. И активное участие граждан в голосовании доказало, что мы неравнодушны к будущему своей Родины, гордимся ей и вместе стремимся сделать ее процветающей державой!

Соблюдение Конституции РФ обеспечивает нам возможность жить свободно, ощущая уверенность в завтрашнем дне. Она была и остается залогом дальнейшего развития России, движения к благополучию ее граждан. И только совместными усилиями, соблюдая Основной закон, мы сможем создать стабильное и достойное будущее для новых поколений жителей нашей страны!

Дорогие жители Кировской области! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия, реализации всех намеченных планов на благо нашей Родины!

Губернатор Кировской области

Игорь ВАСИЛЬЕВ