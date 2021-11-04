Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил жителей региона с Днём народного единства

Уважаемые жители Кировской области! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот день объединяет всех россиян, напоминает о вековых традициях патриотизма и сплочённости нашего народа. Во все времена многонациональный народ России мужественно защищал Родину, противостоял внешним угрозам, проявляя силу своего единства. Сплочённость в достижении общей цели и сегодня остаётся залогом дальнейшего развития нашей страны и благополучия каждого из её жителей.

Кировская область – уникальное место в России. Со всех сторон её окружают регионы, имеющие ярко выраженный национальный колорит: Татарстан, Пермский край, Удмуртия, Марий-Эл, Республика Коми. Поэтому в нашем регионе принято уважать культуру и обычаи других народов.

И сегодня мы должны поддерживать эти важные традиции, быть достойными великой истории своей страны, хранить память о боевых подвигах и трудовых достижениях наших предков.

От всей души желаю всем жителям Кировской области крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Только объединив усилия, мы преодолеем любые трудности!

Губернатор Кировской области

Игорь Васильев.