Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил жителей региона с Новым годом

Дорогие друзья!

Наступает Новый год. Время, когда мы все думаем о будущем, надеемся на хорошее, настраиваемся на добрые перемены и верим в чудо!

В этом году нам пришлось научиться жить и работать в совершенно новых условиях. Распространение коронавируса внесло свои коррективы в нашу привычную жизнь.

Выражаю особую благодарность всем медицинским работникам региона, на чьих плечах сейчас борьба с коронавирусом. Добросовестно выполняя свою работу, вы боретесь за здоровье каждого и при этом зачастую рискуете своим.

Отдельные слова благодарности врачам которые в это непростое для медицины время продолжают в полном объеме оказывать помощь и пациентам с другими заболеваниями.

Несмотря на то, что 2020 год был непростым, нам удалось решить множество важных задач и нам есть чем гордиться!

В регионе успешно реализуются национальные проекты, открываются новые объекты здравоохранения, образования, спорта, сельского хозяйства, в больших объемах ремонтируются дороги.

За этот год нам удалось существенно продвинуться в вопросе создания дополнительных мест в детских садах.

Мы открыли новую современную школу в Чистых прудах, а в наступающем году построим школу в Радужном.

В 2021 году нам вместе предстоит продолжить все начатые преобразования и решать новые масштабные задачи. Искренне благодарю каждого из вас за поддержку и оказанное доверие. Достижения Кировской области – это результат нашей совместной работы и ответственности за судьбу своего региона.

Впереди у нас еще много планов, которые мы обязательно воплотим в жизнь. Только наши совместные усилия, трудолюбие и любовь к родному краю станут прочной основой дальнейшего динамичного развития региона, помогут достичь всех намеченных целей.

Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с наступающим 2021-м годом и светлым праздником Рождества! Пусть новый год принесет в каждый дом благополучие, счастье и радость. Здоровья каждой семье, каждому из вас!