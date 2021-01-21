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Губернатор Кировской области Игорь Васильев стал зрителем домашнего матча «Родины»

Николай Тимохин Выбор редакции, Власть, Слайдер, Спорт

Как уже сообщала «КП», согласно решению правительства Кировской области болельщикам хоккейной команды «Родина» разрешено присутствовать на матчах спортсменов на трибунах стадиона. Вместе со зрителями домашней игры команды в минувшую среду за вятскую ледовую дружину болели губернатор Кировской области Игорь Васильев и министр спорта и молодёжной политики региона Анна Альминова.

На льду хозяева встречи встретились со спортсменами ульяновской «Волги». Матч прошёл в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Глава региона отметил боевой настрой кировских хоккеистов, которые с первых минут игры начали активные действия на ледовой арене.

– Для нас очень важно создать комфортные и, главное, безопасные условия и для спортсменов, и для болельщиков. Мы пошли навстречу любителям кировского хоккея, которые неоднократно обращались к правительству с просьбой разрешить им болеть на трибунах за любимую команду. Для реализации этого ходатайства проведена большая работа, разработаны меры санитарной безопасности, к которым, я надеюсь, все болельщики отнесутся с должной ответственностью. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и тех, кто находится рядом, – сказал глава региона.

Министр спорта и молодёжной политики региона Анна Альминова отметила, что уверена в сознательности кировских болельщиков, которые на каждой игре будут соблюдать ряд необходимых требований. Среди них – санитарная дистанция, обязательное ношение масок, пользование санитайзерами.

Встреча закончилась со счетом 5:6 в пользу гостей. Оказавшись в роли проигрывающей команды, «Родина», даже играя в меньшинстве, предприняла множество попыток переломить ход игры. Для сине-белых этот поединок стал заключительным перед длительным выездным турне. В Кирове болельщики смогут увидеть свою команду уже 24 февраля в матче против иркутской «Байкал-Энергии».

Первый тайм

Матч начался для нашей команды неудачно – 0:2 уже к 17-й минуте. Однако сине-белые быстро выправили положение. Станислав Исмагилов оформил дубль всего за пять минут, отличившись на 19-й и 23-й минуте игры, а за 10 минут до конца тайма Егор Шицко вывел «Родину» вперёд. Впрочем, уйти победителем на перерыв «Родине» всё же не удалось. «Волга» реализовала 12-метровый и установила счёт 3:3.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев стал зрителем домашнего матча «Родины»

Второй тайм

«Родина» сумела вновь выйти вперёд: на 55-й минуте Евгений Леухин вывел свою команду вперёд, а уже на 59-й получил до конца матча третье удаление. «Волга» забила второй 12-метровый, а на 63-й минуте второй раз за игру вышла вперед – 4:5.

Оказавшись в роли проигрывающей команды, подопечные Андрея Рушкина попытались сравнять счёт и в конце концов им это удалось. Вячеслав Нелюбин протолкнул мяч в сетку в ближнем поединке с вратарём гостей (5:5), за 15 минут до конца игры.

Чаще всего в матче равных команд победителем становится та, которая совершает меньше ошибок, или к кому более благосклонна хоккейная фортуна. На этот раз такой командой стала «Волга», забившая победный 6-й мяч на финальных минутах.

По информации официального сайта ХК «Родина»

Фото Александра Папырина

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Николай Тимохин