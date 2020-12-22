Губернатор Кировской области Игорь Васильев вошёл в состав Госсовета России

Он возглавил комиссию по образованию.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о новом составе Госсовета РФ. В этом году статус Государственного совета закрепили в Конституции. Этот совещательный орган при президенте анализирует практику муниципального, местного и государственного управления. Госсовет призван выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти.

Создано 18 комиссий. В них вошли главы субъектов, лидеры партий, полпреды, представители Государственной Думы, Совета Федерации. Губернатор Игорь Васильев вошёл в число утверждённых членов. Президент доверил главе Кировской области возглавить комиссию по направлению «Образование».

Игорь Васильев ранее уже занимался этими вопросами. Он был руководителем рабочей подгруппы Госсовета по образованию. По словам Игоря Васильева, доверенное ему направление — одно из самых важных, ответственных.

Известно, что заседание Государственного совета может пройти уже в начале 2021 году. Всё будет завесить от эпидемиологической ситуации. К заседанию Игорь Васильев уже подготовил доклад. В документах — анализ региональных практик, проблем и решений.

Фото: kirovreg.ru