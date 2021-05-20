Губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с волонтерами-медиками

19 мая в медицинском университете губернатор Игорь Васильев встретился с кировскими волонтёрами-медиками, числе которых как студенты, так и молодые специалисты. Движению исполнилось ровно пять лет, и участникам уже есть, чем гордиться.

В кировских больницах они провели за эти годы более 3800 часов. Оказали неоценимую помощь пожилым жителям и инвалидам, в период прошлогоднего режима самоизоляции из-за пандемии. Проводят акцию «Следуй за ответственным донором», проявили себя во многих событиях, помогали в проведении парада Победы и других массовых мероприятий.

Высокий уровень деятельности волонтеров в области отметил Игорь Васильев, заметив, что есть праздники в целом медиков и волонтёров, а сегодня отмечают День семейного врача и впервые – День фармацевта.