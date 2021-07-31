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Губернатор Кировской области Игорь Васильев вылечился от коронавируса

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По словам главы региона, болезнь он перенёс легко благодаря вовремя сделанной прививке.

Сегодня Игорь Васильев сообщил на своей страничке в соцсетях о том, что излечился от COVID-19.

— Получил отрицательный тест на коронавирус. В понедельник приступаю к работе в обычном режиме. Спасибо за пожелания скорейшего выздоровления! — отметил губернатор.

Также он написал, что переболел легко благодаря вовремя сделанной прививке. Вакцина — единственный доступный сейчас способ максимально обезопасить себя и своих близких от последствий вируса.

— Будьте здоровы! — пожелал глава региона жителям.

Напомним, о том, что Игорь Васильев заболел стало известно 26 июля. Он написал о диагнозе в соцсетях. На этой неделе губернатор не прекращал работу. Он решал вопросы удалённо.

Фото: Александр Папырин

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