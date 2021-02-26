Губернатор лично оценил новый ФАП в Санчурском районе

Сегодня Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Санчурский район.

Первым пунктом назначения стал новый ФАП в селе Матвинур, построенный по нацпроекту «Здравоохранение» минувшим летом. Прежний, 1976 года постройки, пришел в негодность. Новый ФАП обеспечит комфортными условиями для медицинского обслуживания более 600 местных жителей. Об этос сообщает телеграм-канал «Кировская правда».

Ежедневно здесь обслуживают 10-15 человек. Лечат практически все заболевания, не требующие операции либо обращения в ЦРБ.

Старый ФАП в Матвинуре

Новый ФАП модульный, теплый – это хорошо чувствуется. Он обеспечен аппаратурой для ЭКГ и других видов диагностики. Главная особенность матвинурского учреждения, как отметила главврач ЦРБ Людмила Цыпленкова, это отсутствие жалоб от пациентов в течение десятков лет.

Игорь Васильев осмотрел помещения, задал вопросы об объекте медработникам и министру здравоохранения Андрею Черняеву, а также пообщался с пациентами нового медицинского учреждения.