Губернатор оценил вятские пейзажи в исполнении известного художника

В музее Васнецовых открылась выставка «Магия пленэра», посвященная 60-летию со дня рождения художника Евгения Ромашко. В открытии экспозиции принял участие глава Кировской области Игорь Васильев.

Евгений Ромашко посетил Вятку в 2018 году. Вместе с другими художниками он поучаствовал в Васнецовском пленэре. Работы, написанные, быть может, именно в те дни, стали главными картинами выставки.

Однако, как подчеркнул Игорь Васильев, у кировчан появилась возможность познакомиться и с другими произведениями живописца – в музее выставлены более ста полотен художника, написанных в последнее десятилетие. Здесь не только вятские пейзажи, но и столица, и Дальний Восток, и Алтай, даже зарубежье – Франция, Китай.

Творчество Евгения Ромашко относят к реалистическому искусству – большинство его картин написаны с натуры. Отличительное свойство его работ – невероятная легкость и солнечность красок, свет и цвет.

— Заметно, что Евгений Ромашко искренне полюбил Вятку и нашел здесь источник вдохновения для своего творчества, — отметил глава региона, выразив надежду, что творчество художника оставит след в душах кировчан.

Сам живописец говорит, что персональная выставка для каждого художника – большая честь. Евгений Ромашко поблагодарил областные власти за поддержку и внимание к участникам пленэров и отметил, что такую поддержку культуре оказывают далеко не во всех областях.

— Я благодарен судьбе, что попал на вятскую землю, — сказал он.

Ранее мы писали, что Игорь Васильев встретился с первыми лицами региона.