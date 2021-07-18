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Губернатор озвучил свой список кандидатов в Общественную палату

Вадим Шабалин Новости, Общество

Игорь Васильев подписал распоряжение «Об утверждении списка членов Общественной палаты Кировской области, определенных губернатором Кировской области».

В список вошли:

  • Сергей Алексеев, председатель КОО ООО инвалидов «Всероссийское общество слепых»;
  • Тамара Ашихмина, профессор ВятГУ;
  • Ирина Бужлакова, председатель КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
  • Валерия Вологжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии;
  • Александр Галицких, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
  • Александр Долматов, директор Регионального центра военно-патриотического воспитания «Патриот»;
  • Юлия Канаш, председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеообеспечения;
  • Марина Копырина, президент Адвокатской палаты Кировской области;
  • Насими Назаров, гендиректор ООО «Ресурс»;
  • Наталья Новикова, руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества при региональном Центре туризма;
  • Егор Поспелов, исполнительный директор регионального отделения «Опоры России»;
  • Екатерина Садакова, координатор Кировского государственного медицинского университета;
  • Елена Симбирских, ректор Вятского государственного агротехнического университета;
  • Рудольф Стародумов, заместитель директора Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа;
  • Андрей Усенко, президент Вятской ТПП;
  • Наталья Шедько, председатель правления областной общественной просветительско-обучающей организации «Знание».

ОПКО формируется из трёх списков, представленных губернатором, Законодательным Собранием и общественными объединениями.

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Вадим Шабалин