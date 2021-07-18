Губернатор озвучил свой список кандидатов в Общественную палату

Игорь Васильев подписал распоряжение «Об утверждении списка членов Общественной палаты Кировской области, определенных губернатором Кировской области».
В список вошли:
- Сергей Алексеев, председатель КОО ООО инвалидов «Всероссийское общество слепых»;
- Тамара Ашихмина, профессор ВятГУ;
- Ирина Бужлакова, председатель КОО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
- Валерия Вологжанина, директор Вятской гуманитарной гимназии;
- Александр Галицких, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Александр Долматов, директор Регионального центра военно-патриотического воспитания «Патриот»;
- Юлия Канаш, председатель областной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеообеспечения;
- Марина Копырина, президент Адвокатской палаты Кировской области;
- Насими Назаров, гендиректор ООО «Ресурс»;
- Наталья Новикова, руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества при региональном Центре туризма;
- Егор Поспелов, исполнительный директор регионального отделения «Опоры России»;
- Екатерина Садакова, координатор Кировского государственного медицинского университета;
- Елена Симбирских, ректор Вятского государственного агротехнического университета;
- Рудольф Стародумов, заместитель директора Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа;
- Андрей Усенко, президент Вятской ТПП;
- Наталья Шедько, председатель правления областной общественной просветительско-обучающей организации «Знание».
ОПКО формируется из трёх списков, представленных губернатором, Законодательным Собранием и общественными объединениями.