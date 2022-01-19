Губернатор: Пассажирские перевозки должны быть комфортными

Сегодня глава администрации г.Кирова Дмитрий Осипов доложил губернатору Игорю Васильеву о ситуации с транспортным обслуживанием.

17 января на заседании оперативного штаба глава региона поручил руководству города и организаций-перевозчиков обеспечить качественное транспортное обслуживание.

Он отметил, что в прошлом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, правительство направило значительные средства на обновление пассажирского транспорта. Были закуплены 117 автобусов (67 единиц большого класса, 50 — малого).

«Перед нами стоит большая, сложная и социально значимая задача – сделать перевозки комфортными и удобными. В соцсетях ко мне обращаются кировчане с просьбой разобраться с перебоями. Люди не должны подолгу стоять на остановках, особенно в условиях пандемии, когда транспорту нужно работать, как в часы пик», — подчеркнул Игорь Васильев.

В январе пять автобусных маршрутов в г. Кирове (№№ 2, 5, 16, 47 и 87) начало обслуживать АО «КировПассажирАвтотранс». Из-за дефицита кадров вывести на линии все новые ЛиАЗы не удалось. На вчерашний день потребность в общественном транспорте на этих маршрутах была закрыта почти на 60% (на маршрутах работало 42 новых автобуса). Сегодня ситуация улучшилась — на линии дополнительно вышло семь автобусов. В пятницу выйдут ещё 9, а в субботу — ещё четыре.

«К концу недели ситуация с общественным транспортом в Кирове нормализуется. После стажировки на работу выйдут вновь принятые водители и кондукторы», — рассказывает и.о. генерального директора АО «КировПасажирАвтотрас» Андрей Логиновский.

Игорь Васильев поручил министерству транспорта держать вопрос на ежедневном контроле.