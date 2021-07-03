Губернатор поблагодарил кировский бизнес за помощь в прививочной кампании

Представители бизнес-сообщества полностью поддерживают все предложения руководства области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона опубликовал сегодня на своей странице в контакте слова благодарности кировским бизнесменам ответственно подошедших к выполнению всех предписаний Роспотребнадзора и ведущим пропаганду вакцинации с сотрудниками и клиентами.

— Выражаю слова искренней благодарности всем представителям бизнеса, которые активно включилась в разъяснительную работу по вакцинации! Сплотившись, мы сможем миновать этот непростой период без ужесточения ограничений. А предприятия смогут продолжить работать и выплачивать зарплату своим сотрудникам! — напомнил губернатор.

Игорь Васильев призвал всех кировчан соблюдать меры профилактики и сделать прививку, поскольку она единственный способ уберечь себя от тяжёлого течения болезни.

Напомним, ранее мы писали, что в кировском ботсаду зацвели водяные лилии