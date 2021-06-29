Губернатор поручил организовать регулярный вывоз мусора в Опаринском районе

В ходе прямой линии, которая состоялась 24 июня, к губернатору Игорю Васильеву обратились жители поселка Заря Опаринского района. Они сообщили о постоянных перебоях с вывозом ТКО с контейнерных площадок.

В ходе проверки информация подтвердилась. По данным автоматизированной системы «Управление отходами», в июне в Заре на отдельных площадках были зафиксированы переполнения. С учетом этого глава региона поручил минЖКХ Кировской области организовать регулярный вывоз ТКО из поселка.

— В адрес регионального оператора АО «Куприт» и оператора по транспортированию ТКО ООО «Жилкомфорт» направлено указание об осуществлении регулярного вывоза ТКО и обеспечения санитарно-эпидемиологического законодательства, — ответили в министерстве.

В случае новых переполнений жители поселка (и других населенных пунктов области) могут обратиться в Госжилинспекцию, указав конкретный адрес площадки. Если факт будет подтвержден, потребители имеют право на перерасчет платы за коммунальную услугу.