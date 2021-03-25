Губернатор посетил «район, который развивается»

Кильмезский район – один из самых отдалённых от Кирова. Но слово «провинция» подходит к нему меньше всего. Здесь развивается бизнес, всё в порядке с социальными и спортивными объектами. А ещё – чистые и опрятные населённые пункты и приветливые люди.

В минувший вторник в районе с рабочей поездкой побывал губернатор области Игорь Васильев. Вместе с ним – практически все региональные министры.

ФАП в деревне

В деревне Рыбная Ватага гости осмотрели фельдшерско-акушерский пункт, построенный в прошлом году.

– Здесь и раньше был ФАП, но он располагался в ветхом здании, – рассказывает главный врач Кильмезской ЦРБ Анна Хома. – Новое с тем не сравнить – и по удобству, и по возможностям. Местные жители очень довольны. В районе есть потребность в таких пунктах, и они обязательно будут строиться.

Площадь здания – 70 квадратных метров. Оно построено на базе блок-модульных контейнеров, подключено к центральным сетям инженерного снабжения и оснащено охранно-пожарной сигнализацией.

В зоне обслуживания ФАП – свыше 500 человек. Приём ведут два фельдшера. Раз в неделю они выезжают в соседнюю деревню, где нет своих медиков. Кроме того, в пункте по графику проводят приём врач общей практики и узкие специалисты из райцентра. Организуются в Рыбную Ватагу и выезды мобильных медицинских комплексов…

Вообще, развитию медицины в районе уделяют большое внимание. Сейчас идет разговор о строительстве в Кильмези нового здания поликлиники.

Молочный проект

Второй пункт программы – СППК «Исток» в деревне Зимник. Кооператив – наглядный пример того, что успешный бизнес можно вести не только в городах и райцентрах. Было бы желание. Оно у председателя «Истока» Тамары Шиховой есть. Здесь сделали ставку на эффективное использование грантов и субсидий. На них приобрели транспорт для перевозки молочной продукции, а главное – построили модульный завод. Персонал – всего три человека! Но это тот случай, когда не числом, а умением. Оцените ассортимент продукции: пастеризованное молоко, сливки, творог, сметана, масло, йогурт, сыр, сыворотка… И всё очень вкусное. После экскурсии по производству для делегации устроили дегустацию – съели с удовольствием.

Вопрос с сырьём в «Истоке» решили просто – закупают его у местного предпринимателя, который является членом кооператива. Продукцию реализуют как в районе, так и у соседей – до Удмуртии рукой подать. Тамара Шихова рассказала, что сама ездила в Сюмсинский район рекламировать и предлагать свою «молочку». Сработало – закупают практически весь ассортимент. Охотно покупают продукцию и нынешние горожане, которые приезжают погостить на малую родину.

Тамара Кондратьевна – вообще деятельный человек. Воспользовавшись приездом губернатора и министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, предложила идею – организовать в Кирове торговую площадку для таких же небольших сельхозпроизводителей из районов.

– Я была на мероприятии в Вятской торгово-промышленной палате и удивилась – сколько, оказывается, нас таких в области! И многие жалуются, что работают на 30-40% от возможностей. Предприятия торговли натуральную продукцию брать не хотят – она быстро портится. А вот если бы появилась централизованная площадка с возможностью регулярных поставок – мы бы объёмы нарастили…

Экологическая разработка

В прошлом году Дом детского творчества в Кильмези переехал в новое здание, где провели капитальный ремонт. Сейчас здесь в разных кружках и секциях занимается около 400 ребят.

В рамках нацпроекта «Образование» сюда поступило современное оборудование, что позволило дополнительно создать 85 дополнительных мест технической направленности. В результате на базе Дома детского творчества начало работу объединение «Робототехника». Одна из последних разработок – машина для сбора и вывоза мусора. Её авторы считают проблему загрязнения окружающей среды одной из самых актуальных, и предлагают способы наведения чистоты в родном посёлке. Они провели мониторинг состояния мусорных контейнеров, создали навигацию контроля чистоты вокруг них и предложили свою разработку администрации района. С интересом познакомился с ней и губернатор.

Вопрос газификации

В завершение поездки глава региона и министры правительства встретились с жителями Кильмезского района. Один из актуальных вопросов – газификация.

Министр энергетики и ЖКХ Андрей Балдыков рассказал, что в прежнюю генеральную схему газоснабжения и газификации области район не включили. Сейчас ведётся её актуализация, которую планируется завершить в течение этого года. Планируется, что в обновлённую схему войдут все южные районы. Рассматривается вариант подачи газа в Кильмезский район от газораспределительных сетей и станций, расположенных в Удмуртии.