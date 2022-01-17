Губернатор потребовал решить транспортную проблему в Кирове

На заседании антикоронавирусного оперштаба Игорь Васильев обратил внимание на переполненный общественный транспорт.

Большинство жалоб кировчан по-прежнему касаются общественного транспорта: часты случаи большого скопления пассажиров, пассажиры и даже кондукторы бывают без средств индивидуальной защиты. Задачу по улучшению ситуации сегодня поставил Игорь Васильев на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов объяснил проблемы нехваткой водителей и кондукторов на автобусы, в частности – на Нововятском направлении. Проведено совещание с минтрансом и перевозчиками, разрабатывается план действий, чтобы довести выход транспорта до 95% от плана. На линии выходит всё больше новых автобусов.

Губернатор обратил внимание на ситуацию с маршрутом на Сидоровку, где частный перевозчик самоуправством создал проблемы пассажирам. Осипов ответил, что контракт с тем подрядчиком расторгнут и заключен с муниципальным АТП. Следующий отчет губернатору о решении транспортных проблем – послезавтра, 19 января.