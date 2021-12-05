Губернатор поздравил кировчан с Днем волонтера

Сегодня во всем мире отмечается День волонтера. В нашей стране его начали отмечать всего 4 года назад. В этот день благодарят людей с огромным сердцем и желанием помогать другим.

— Уважаемые кировчане-волонтеры и добровольцы, поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за то, что однажды вы решились на этот шаг. Быть волонтером очень непросто, но чем больше души вы вкладываете в это дело, тем сильнее отдача. Пусть ваш пример будет показателен для всех. А в вашем сердце всегда найдется тепло для всех и каждого, — отметил глава региона Игорь Васильев.

Добровольческое движение в регионе объединяет 55 тысяч человек. Все они оказали неоценимую помощь кировчанам, особенно в тяжелые дни эпидемии. Волонтеры работают call-центрах, больницах, развозят продукты и лекарства тем, кто в них нуждается.

— Борьба с пандемией сплотила нас. Я благодарю вас за помощь и добросердечность, — обратился к волонтерам губернатор. — Сегодня почти не осталось сфер, в которых бы не помогали добровольцы. С каждым годом неравнодушных людей становится все больше!

В 2022 году, по словам губернатора, продолжат развивать инфраструктуру поддержки добровольчества. Предусмотрено создание сети муниципальных волонтерских центров, повышение уровня компетенций волонтеров, координаторов и организаторов добровольческой деятельности, формирование неформального клуба представителей добровольческого движения на территории Кировской области.

— Можно долго говорить о том, как много вы делает, главное, что все это добровольно и бескорыстно. У вас открытое сердце, неравнодушное отношение к людям. Спасибо вам. С праздником! — резюмировал Игорь Васильев.