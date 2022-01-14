Губернатор предложил обеспечить дополнительное финансирование фондов ОМС

Губернатор Игорь Васильев принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Его в режиме видеоконференцсвязи провела зампред правительства Татьяна Голикова.

По итогам заседания Васильев отметил, что медицинское сообщество готовится ко встрече с новым штаммом — «омикроном». В конце года регионы получили из федерального бюджета дотации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусом. Кировская область — 187,3 млн. рублей.

«Это неоценимая помощь в непростой период. Особенно актуальна она в так называемые «дорогие» месяцы — с января по март. От лица руководителей регионов я предложил рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Это позволит и в дальнейшем оказывать пациентам помощь на высоком качественном уровне, привлекая в первичное звено дополнительные кадры. Кроме того, федеральные средства помогают регионам удерживать высокий охват тестированиея, внедрять современные технологии и схемы лечения», — рассказывает губернатор.

В своем выступлении в ходе совещания Игорь Васильев сообщил, что в Кировской области готовы мобилизовать все необходимые ресурсы для усиления первичного звена здравоохранения. Содействие готовы оказать медицинские колледжи и вузы.

Мероприятия по усилению работы системы здравоохранения члены регионального оперативного штаба при правительстве региона обсудят уже в понедельник.