Губернатор призвал сократить сроки отключения воды в Кирове

В ходе прямой линии с губернатором Игорем Васильевым от кировчан поступило много жалоб на длительное отсутствие горячей воды. В ответ на это глава региона призвал коммунальщиков ускорить ремонтные работы, приводящие к долгому отключению воды.

Игорь Васильев подчеркнул, что прошлый отопительный сезон в регионе прошел без крупных аварий. Одна из задач на предстоящее лето – подготовиться к новому отопительному сезону. Для этого в населенных пунктах области проходят гидравлические испытания, которые позволят выявить и вовремя устранить дефекты на сетях.

Опрессовка причиняет неудобства жителям. Так, жильцы дома на улице Маршала Конева,7 рассказали, что в их доме не было горячей воды больше двух недель.

— В каждой ситуации, когда сроки отключения воды затягиваются, необходимо разбираться и стараться сократить сроки проводимых работ, — сказал губернатор, поручив министерству строительства, энергетики и ЖКХ организовать ремонтные работы в кратчайшие сроки.

Как рассказали в управляющей компании, внутридомовые сети дома на Конева,7 находятся в удовлетворительном состоянии. В ПАО «Т Плюс» уточнили, что с 31 мая по 14 июня в данном доме проводились испытания. Во время них на сетях был выявлен дефект, устранение которого заняло еще неделю.

— Кировские тепловые сети приносят извинения за доставленные неудобства. В планах завершить гидравлические испытания до 1 сентября 2021 года, — сообщили в ПАО «Т Плюс».

В областной госжилинспекции подчеркнули, что жители многоквартирных домов должны быть обеспечены горячей водой в течение года. При этом длительность отключений горячей воды из-за ремонтов и профилактических работ не регламентирована СанПиНом (СанПиН № 2 от 28.01.2021).

На 29 июня из 388 участков в Кирове опрессовка проведена на 196. 138 из них прошли испытания успешно. Еще на 58 участках выявлены дефекты. Когда они будут устранены, опрессовка пройдет повторно. На время испытаний и ремонтных работ в домах отключают горячую воду.

Ранее мы писали, что жители Кирово-Чепецка остались без холодной воды.