Губернатор стал председателем военно-исторического общества

Его кандидатура на пост главы кировского отделения общества была одобрена единогласно во время общего собрания реготделения.

Встреча кировских членов Российского военно-исторического общества состоялась накануне в библиотеке имени Герцена. Первоочередным вопросом заседания стало избрание председателя и членов Совета регионального отделения. Кандидатуру главы региона на пост лидера регионального отделения поддержали все присутствующие. Его заместителями назначили Романа Береснева и Юрия Балыбердина.

Игорь Васильев отметил важность патриотического воспитания детей и подростков и сохранения правдивых фактов относительно военной истории:

— Воспитание достойных защитников Отечества и объединение усилий активных граждан в изучении военно-исторического прошлого России – наш общий долг. За прошедшее время многое было сделано, кировское отделение успешно справлялось с поставленными задачами. И сегодня наша с вами общая задача – дальнейшее развитие этих инициатив.

Кировское реготделение активно помогает военно-историческим клубам в патриотических мероприятиях. Например, военно-историческому клубу «Фронт» помогло отправиться на фестивали исторической реконструкции города Бирск и Самару, содействовало в проведении фестиваля «Живая история» в Кирове, поддерживали конкурсантов Дворца творчества Мемориал в конкурсе ко Дню народного единства, оказало финансовую помощь поисковым отрядам «Кречет», «Верность» и многое другое.

Обсуждая перспективы развития глава региона предложил членам общества усилить работу по военно-историческому воспитанию среди школьников и подростков. Для этого каждому взять подшефный класс и проводить с учениками уроки мужества, рассказывать о подвигах земляков.

— Я взял себе подшефный класс, когда ребята еще были первоклашками, сейчас они уже в четвертом. Мы посещаем выставки и музеи. Им это очень интересно. Для старшеклассников предлагаю вести наставничество. Это будет лучшая поддержка. Необходимо делать живые дела! Мне кажется, что такой подход будет наиболее эффективным, таким образом, у детей возрастет интерес к истории родной страны, — предложил Игорь Васильев.

Также члены организации приняли решение проводить общие собрания на различных площадках, в том числе музеях, в выставочных залах, космоцентре и др. Чтобы побудить жителей Кировской области посещать заведения, в которых рассказывается история наших побед.

Ранее мы сообщали, что Игорь Васильев обсудил с кировскими учителями тему наставничества в системе образования.

Фото: kirovreg.ru