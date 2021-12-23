Губернатор вручил государственные и областные награды жителям области

Почти 30 жителей Кировской области отмечены государственными и областными наградами, а также почетными званиями и знаками.

Сегодня в региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения государственных наград РФ и почетных знаков Кировской области. В числе награжденных 29 человек, в числе которых рабочие железной дороги, музыканты, педагоги, лесничие, инженеры, работники сельского хозяйства.

Вручал награды губернатор Игорь Васильев. Он поблагодарил тружеников за плодотворный и созидательный труд, преданность своему делу и впечатляющие результаты, которые способствуют процветанию Вятского края и страны в целом.

— Вы создаете богатство страны и региона, собственным примером утверждаете значимость ответственного, добросовестного труда и достойны, безусловно, глубокого уважения и всеобщего признания, — сказал он. – Желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили машинист-инструктор локомотивного депо Лянгасово Андрей Кокарев, главный дирижер Вятского оркестра русских народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина Вятской филармонии Александр Чубаров, председатель правления областной организации «Союз Чернобыль» Леонид Мокрецов и его заместитель Николай Мельников, а благодарность президента — руководителю ее вятскополянского филиала Владимиру Кондрашову, заместителю директора школы села Филиппово Кирово-Чепецкого района Лидии Кожевниковой, учителям лицея г. Советска Татьяне Скулкиной и Ольге Урванцевой.

Некоторым вручены звания Заслуженного – учителя или лесовода, работника культуры или пищевой индустрии, транспорта или сельского хозяйства РФ. Медаль ордена «Родительская слава» — Константину и Татьяне Варанкиным из Верхнекамского района. Группе жителей области — почетные знаки «За заслуги перед Кировской областью».