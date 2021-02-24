Губернатор вручил премию Кировской области

Церемония награждения лауреатов состоялась 24 февраля в областном правительстве. Премий были удостоены 14 человек. Заслуженные награды вручил глава Кировской области Игорь Васильев.

Премиями отметили авторов работ, особо отличившихся в областях науки и техники, сельского хозяйства, строительства и архитектуры, образования и здравоохранения. Всего было заявлено 13 работ, награды удостоились 4 из них.

Премию Кировской области получили 5 разработчиков агрегатов для перспективного турбовентиляторного электродвигателя ПД-14 из АО «Электропривод». Также лауреатами стали шесть разработчиков импортозамещающей медной фольги (завод ОЦМ), авторский коллектив из пяти сотрудниц музея имени братьев Васнецовых — за издание альбома, а также доцент ИРО Юлия Першина за краеведческую монографию.

Как подчеркнул губернатор, все номинированные на премию разработки крайне важны и актуальны для региона. С ответным словом выступила представитель музея Васнецовых Ирина Любимова, поблагодарив жюри за оценку их труда, а также спонсоров издания.

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