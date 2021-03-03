Губернатор встретился с представителями реготделения «Союза женщин России»

Сегодня глава региона Игорь Васильев встретился с представителями областного отделения «Союза женщин России»: председателем Ириной Морозовой и членами правления — Натальей Катаевой, Галиной Дмитриевой и Екатериной Анисимовой.

В ней также принял участие заместитель председателя правительства Роман Береснев.

Игорь Васильев поздравил участниц встречи с наступающим праздником.

— Именно по вашей инициативе в области создаются ассоциации многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, советы солдатских матерей, различные женские клубы. Ваше активное сотрудничество с другими общественными организациями, партиями, движениями, а также с законодательными и исполнительными органами власти, вовлекает женщин в управление делами общества, продвигает их на уровень принятия решений, защищает их права, помогает в приобретении дополнительных профессий, оказывает поддержку в предпринимательской деятельности.

Областная организация была создана в 1987 году. Сейчас она объединяет свыше 1500 человек, которые ведут общественную работу во всех районах. Они оказывают консультативную помощь по вопросам трудового и семейного законодательства, социальным льготам, а также психологическую поддержку женщинам, попавшим в кризисную ситуацию.

Кроме того, региональная организация «Союза женщин России» представлена в Общественной палате области; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области; совете по делам инвалидов; общественном совете по культуре при губернаторе; общественной наблюдательной комиссии.

Игорь Васильев поздравил участниц встречи с наступающим Международным женским днем:

— Именно по вашей инициативе в области создаются ассоциации многодетных матерей, родителей детей-инвалидов, советы солдатских матерей, различные женские клубы. Ваше активное сотрудничество с другими общественными организациями, партиями, движениями, а также с законодательными и исполнительными органами власти, вовлекает женщин в управление делами общества, продвигает их на уровень принятия решений, защищает их права, помогает в приобретении дополнительных профессий, оказывает поддержку в предпринимательской деятельности.

Галина Дмитриева предложила заключить новое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством области и региональным отделением. В нем предполагается отразить участие «Союза женщин России» в реализации социально значимых государственных программ, действующих в интересах семьи и способствующих профилактике социального сиротства, формированию ответственного родительства.

Наталья Катаева, которая также является председателем Совета женщин города Кирова и президентом Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность», рассказала, что в мае состоится мероприятие с участием «Союза женщин России», представителей городских и сельских ТОСов, где Ассоциация территориальных общественных самоуправлений презентует стратегию развития ТОС до 2030 года.

— Опыт Кировской области и, в частности, женского движения, будет транслироваться на общероссийском уровне, — отметила она.

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