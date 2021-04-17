Губернатору показали Московскую библиотеку в Афанасьевском районе и производства местного райпо

Сегодня, 17 апреля губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Афанасьевский район.

Первой точкой в программе визита стала Московская библиотека, которая располагается в Центре коми-пермяцкой культуры. Минэкономразвития России отметило её создание как лучшую муниципальную практику в реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Муниципалитет принял на себя обязательства по пополнению библиотечного фонда, обеспечению канала для высокоскоростного доступа в интернет, проведению капитального ремонта здания. Перемены позволили расширить фонд документов и информационных ресурсов на треть, усовершенствовать работу по сохранению культуры и национальной самобытности коми-пермяцкого народа, продолжить научные исследования традиционной культуры народов Вятского края.

В деревне проживают всего около 400 жителей, поэтому каждый новый читатель здесь воспринимается как большая победа. За год их число значительно выросло. Одной из зон библиотеки стал музей коми-пермяцкой культуры с краеведческой литературой, старинными предметами народного быта и изделиями декоративно-прикладного творчества. В здании проходят выставки, фольклорные посиделки, мастер-классы.

Игорь Васильев отметил, что в рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт спортивного и зрительного зала из федерального бюджета выделено более 2,2 млн рублей, 600 тысяч рублей из местного бюджета и 100 тысяч рублей из внебюджетных средств. Ожидается поступление музыкальных инструментов на 435 тысяч рублей по проекту партии «Единая Россия» «Местный дом культуры».

Игорь Васильев посетил также гординскую общеобразовательную школу, в ней 202 ученика. Она на протяжении нескольких лет побеждает в районном смотре-конкурсе достижений. Губернатор отметил хорошую оснащенность школы.

В рамках визита в район губернатор осмотрел также несколько организаций, входящих в состав Афанасьевского райпо среди 44 магазинов, шести предприятий общественного питания, хлебозавода, колбасного цеха и по изготовлению безалкогольной продукции. Васильеву показали как делают пряники и лимонад. Продукцию райпо продают в нескольких районах нашей области и в Пермском крае.

В завершение встречи Игорь Васильев встретился с жителями Афанасьевского района, рассказал о планах по его участию в программе по льготному лекарственному возмещению, газификации. Жители предложили продолжить постройку жилья для работников бюджетной сферы. Губернатор поддержал идею.