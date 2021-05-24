Хищная птица устроила ДТП в Кировской области

С начала года в Кировской области произошло 17 ДТП с участием диких животных. Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды.

По данным ведомства, виновником 15 аварий стали лоси, одно ДТП спровоцировал кабан и еще одно – канюк обыкновенный, хищная птица, которая обитает в Кировской области.

Отметим, что ДТП с участием птиц на трассах – большая редкость. В городах виновниками аварий нередко становятся голуби.

Во избежание несчастных случаев кировчан просят быть внимательнее и не превышать скорость.

Ранее мы писали, что в Нагорском районе на дорогу выбежала семья лосей.

Фото: из открытых источников, не имеет отношения к аварии с канюком