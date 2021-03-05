ХК «Родина» останется без ледового дворца

В областном министерстве спорта ответили на письмо болельщиков хоккейного клуба «Родина». В своем обращении поклонники кировского хоккея с мячом просили выделить денег на строительство ледового комплекса для команды.

Письмо было направлено в начале февраля. Ответ пришел в установленный срок через месяц. Как говорится в письме, хоккей с мячом является одним из базовых видов спорта в Кировской области. И спортсмены, несомненно, нуждаются в качественной площадке для тренировок. Это позволит заниматься круглогодично вне зависимости от погоды и проводить соревнования.

Однако в связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в результате пандемии, выделить деньги на строительство катка пока что нет возможности. Отметим, что речь идет только о 2021 годе — как отметили в минспорта, возможность выделения бюджетных ассигнований в будущем изучается.

Ранее с просьбой о строительстве крытого катка на органы власти уже выходила конькобежная школа «Динамо».

Напомним, что кировская «Родина» завершила чемпионат страны на 12-м месте.

Фото: vk.com/hcrodinakirov