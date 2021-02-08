Хлебопекарные предприятия региона получат субсидии из бюджета Кировской области

Правительство области издало постановление о предоставлении субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности. Задача — компенсировать часть затрат на выпуск и реализацию продукции.

На субсидию могут рассчитывать предприятия, которые не имеют долгов по налогам, сборам и зарплате сотрудникам, не находятся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства и выпускают хлеб и хлебобулочные изделия с недолгим (менее 5 суток) сроком годности. Она предоставляется в размере 2 тысяч рублей на каждую тонну произведенной и реализованной продукции.

Субсидии будет предоставлять министерство сельского хозяйства области. В случае нарушения установленных условий предприятие должно вернуть деньги в региональный бюджет.

Фото: suharik-kirov.ru