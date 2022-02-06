«Хлыновская застава» в Порошино приглашает кировчан стать частью вятской дружины

Сегодня, 6 февраля, состоится интерактивная программа.

В воскресенье в Порошино кировчане смогут стать частью вятской дружины. Утром здесь начнется традиционный праздник «Хлыновская застава». Всех присутствующих его организаторы погрузят в эпоху XV века. Пройдут состязания в битве на мечах, метании топоров, стрельбе из лука и т.п. Гостей ждут русские игры, также можно будет принять участие в пире и отведать блюда средневековой кухни.

В этом году на «Хлыновскую заставу» приедут реконструкторы из слободского клуба «Скогланд».

Завершится праздник огненным шоу.

За участие в вятской дружине необходимо будет заплатить 500 рублей. Узнать подробности можно по телефону 8-912-732-41-62 (Вячеслав).

Фото: vk.com/hlinovskaya_zastava