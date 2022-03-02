Хоккеист из Кирово-Чепецка выступит на Паралимпиаде в Пекине

Уроженец Кирово-Чепецка хоккеист Илья Волков примет участие в Паралимпиаде в Пекине. Об этом спортсмен рассказал в эфире радиостанции «Вести FM – Киров».

Илья выступит на Паралимпийских играх в составе сборной по следж-хоккею. Россияне сыграют с корейцами, Канадой и США. Дальнейший путь по Играх будет зависеть от результатов этих матчей.

Спортсмен родился в Кирово-Чепецке. В списке его достижений – серебро Паралимпиады-2014, золото чемпионата Европы и 3 бронзы мировых чемпионатов.

Как рассказал хоккеист, на Игры-2022 попали далеко не все спортсмены, участвовавшие в сочинской Паралимпиаде. Есть молодежь – 20-летние ребята. Самому Илье, напомним, 36 лет.

Чепчанин отмечает, что ставил себе задачу непременно попасть в сборную – ведь с учетом возраста ему, возможно, придется покинуть «большой спорт» в ближайшие годы.

Подготовка была долгой и качественной, несмотря на препятствие в виде пандемии. Илья надеется, что ему удастся проявить себя.

Перед вылетом в Пекин спортсмены прошли сбор во Владивостоке. Это помогло избежать тяжелой адаптации. Сейчас с тренировками, сном и восстановлением проблем нет, говорит Илья Волков.

Задача в виде обязательных медалей перед сборной не стоит. Но ребята стремятся к самым высоким результатам. Илья отмечает, что Игры обещают быть интересными. Первый матч состоится уже в субботу, 5 марта.

Фото: vk.com/volkov_ilya