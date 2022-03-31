Хоккеист-паралимпиец из Кирово-Чепецка стал участником проекта «Несгибаемые»

Чепецкий хоккеист-паралимпиец Илья Волков принял участие в проекте «Несгибаемые». Вместе с другими спортсменами он рассказал изданию peopletalk.ru о том, как удалось пережить отстранение от Паралимпиады-2022.

Напомним, об отстранении российской паралимпийской сборной от Игр в Пекине стало известно 3 марта. Несправедливое решение принял Международный паралимпийский комитет. Поводом для него стала спецоперация на Украине.

В это время спортсмены уже прибыли в Китай. О том, что они не выйдут на лед или лыжню, многие узнали буквально перед стартом. Что помогло ребятам пережить непростую ситуацию? Об этом рассказали горнолыжник Константин Алябьев, парасноубордист Михаил Слинкин, лыжница Юлия Михеева и другие спортсмены. Среди них – уроженец Кирово-Чепецка следж-хоккеист Илья Волков.

По словам Ильи, от переживаний его спасла жена и 3 дочки. Спортсмену 36 лет. Он полагает, что в силу возраста эта Паралимпиада – последняя в его карьере. Илья долго готовился и очень хотел выступить, но не сложилось.

— Конечно, было опустошение, но настоящее понимание того, что произошло пришло позднее, уже когда вернулся домой. Хорошо, что рядом была семья, которая помогла мне переключиться, — поделился спортсмен.

Илья говорит, что прекрасно осознает: многое от него не зависит. Подобные вещи все равно будут происходить, и повлиять на них спортсменам не под силу. Но хоккеист продолжит играть в России.