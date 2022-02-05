Хоккеисты «Родины» проиграли в Нижнем Новгороде

Хоккеисты кировской «Родины» провели очередной матч в чемпионате России по хоккею с мячом.

В Нижнем Новгороде наша команда встречалась с местным «Стартом» и в случае победы могла уйти с последней строчки в турнирной таблице.

Этого, увы, не произошло. В игре с небольшим количеством опасных моментов всё решила их реализация. В ней больше преуспели нижегородцы, которые победили 3:2.

Протокол матча здесь

В понедельник «Родина» сыграет дома с новосибирским «Сибсельмашем». Начало в 18:30.

Турнирная таблица на 5 февраля