Холдинг «Здрава» повысит цену на подсолнечное масло

Генеральный директор ОАО «Производственный холдинг «Здрава» Василий Савиных рассказал об изменении цены на подсолнечное масло.

По его словам, за последний год сырьё подорожало более чем в 3 раза. Так, килограмм весового нерафинированного масло увеличился в цене с 40 до 130 рублей.

Это привело к значительным убыткам «Здравы», и холдинг вынужден был временно ограничить поставки в магазины. В середине апреля он возобновит отгрузку в торговые точки, но сохранить уровень цен прошлого года не получится.

Василий Савиных уверяет, что наценка будет минимальной.