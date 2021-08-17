Художник из Подмосковья проведет мастер-класс по рисованию на Театральной площади

18 августа на Театральной площади пройдет открытый Васнецовский урок «Рисуй любимый город!».

Мероприятие состоится в рамках проекта «Васнецовский август». В нем примут участие кировские школьники, студенты и дети с ограниченными возможностями.

Учителем на Васнецовском уроке будет художник Василий Куракса из Сергиева Посада. В 2018 году Василий Васильевич уже приезжал в Кировскую область в качестве участника пленэра.

Видеотрансляция урока будет показана на большом экране на сцене. В процессе художник будет комментировать работы юных художников.

Ранее мы писали, что в прошедшие выходные участники Васнецовского пленэра посетили село Рябово.