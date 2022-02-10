Худрук Евгений Ланцов покидает кировский драмтеатр

Художественный руководитель кировского драмтеатра Евгений Ланцов покидает свой пост. Об этом сообщается в группе театра в «Фейсбуке».

— Сегодня, 10 февраля, закончилось время моего срочного договора с Кировским драматическим театром (на днях меня уведомили о не продлении), а значит, сегодня – последний мой рабочий день в качестве художественного руководителя театра… Обращаюсь ко всему коллективу, к работникам всех служб и артистам. Благодарю вас за службу и дружбу! Благодарю за работу и заботу, за любовь и не любовь! – написал Евгений Ланцов.

Евгений Юрьевич напомнил, что кировскому драмтеатру 145 лет, и его «мощные и сильные» художественные традиции останутся нерушимыми вопреки всему.

— Я желаю вам, дорогие мои, помнить, что не с нас всё началось, не нами и закончится… Когда заканчивается что-то одно, обязательно сразу же начинается что-то другое! Пусть новый виток в нашей с вами спирали развития будет щедрым на творческие открытия, новые достижения и хорошую дружбу! Живём и двигаемся дальше! – подытожил «почти бывший» худрук.

Напомним, что художественным руководителем кировской «драмы» Евгений Ланцов стал в 2018 году. Ранее он руководил театрами Челябинска, Абакана, Екатеринбурга, Кемерова. В списке его работ больше сотни постановок в разных городах страны.

Большое интервью с Евгением Ланцовым о творчестве, вакцинации и работе с симфоническим оркестром — на сайте «Кировской правды».

Фото: www.facebook.com/kirov.dramteatr