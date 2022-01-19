Игорь Комаров и детский омбудсмен обсудили меры поддержки детей с особенностями здоровья

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел встречу с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Главной темой обсуждения стало развитие мер поддержки детей с особенностями здоровья.

Мария Львова-Белова отметила, что в регионах ПФО реализуются уникальные проекты, помогающие детям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться, реализовывать свои способности, поддерживать физическую форму.

Один из успешных примеров – проект Центра социального развития Нижегородской области «Ментальное здоровье». Он ориентирован на поддержку людей с расстройством аутистического спектра.

– Этот проект надо тиражировать на общефедеральном уровне, — подчеркнула детский омбудсмен.

Другие участники встречи отметили, что в ПФО идет работа по созданию системы сопровождаемого проживания молодых людей с ОВЗ, и есть необходимость в создании масштабного проекта такой направленности.

В Кировской области подобные технологии уже есть. С 2014 года они применяются в работе с воспитанниками Мурыгинского детского дома-интерната «Родник». В 2019-м программа начала работать в Центре реабилитации «На Казанской», а в 2020-м – в Новомедянском доме-интернате.

С воспитанниками работают психологи, инструкторы по труду и специалисты по социальной работе. Они помогают своим подопечным осваивать бытовые навыки: стирку, глажку, уборку, готовку еды – то, что нужно для самостоятельной жизни.

По словам главы минсоцразвития Ольги Шулятьевой, благодаря технологии «Сопровождаемое проживание» более 30 молодых людей из домов-интернатов области теперь живут самостоятельно.

— В самостоятельной жизни выпускников дома-интерната сопровождают юрист и социальный педагог, а также специалисты комплексных центров соцобслуживания населения. Они помогают подопечным решать юридические вопросы, содействуют в трудоустройстве и оказании медицинской помощи, — говорит Ольга Шулятьева.

Еще один результат совместной работы областного минздрава и общественной организации «Дорогою добра» — распоряжение минздрава об оказании психологической помощи родителям, у которых родился ребенок с синдромом Дауна и другими особенностями развития

Также еще с 2012 года образовательные организации Кировской области участвуют в реализации мероприятий федеральной государственной программы «Доступная среда». Сегодня доступная среда создана в 32 образовательных организациях региона.

Работа будет продолжена. По мнению Игоря Комарова, в будущем Приволжский федеральный округ может стать пилотной площадкой для запуска масштабного проекта по сопровождаемому проживанию молодых людей с инвалидностью. Полпред отметил, что его аппарат готов оказать поддержку по совершенствованию законодательного регулирования в этой сфере.