Игорь Комаров назвал работу кировского ЦУРа одной из лучших в ПФО

В ходе поездки в Кировскую область полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров высоко оценил работу местного ЦУРа.

19 апреля Игорь Комаров и губернатор Игорь Васильев встретились со специалистами Центра управления регионов и обсудили основные итоги работы учреждения. Губернатор рассказал, что в первом квартале 2022 года в ЦУР поступило более 8 тысяч обращений от жителей региона. Большинство из них касались благоустройства, здравоохранения, работы общественного транспорта и соцобслуживания. На все обращения был дан оперативный ответ, а самые серьезные вопросы глава области взял на личный контроль.

— Центр управления регионом готовит расширенный отчет по обращениям кировчан в социальных сетях, который дает нам еще одну возможность выявлять вопросы, с которыми сталкиваются жители региона, и оперативно на них реагировать, — рассказал Игорь Васильев.

Игорь Комаров отметил, что работа Центра управления регионом Кировской области находится на высоком уровне.

— Кировская область – один из передовых регионов Приволжского федерального округа по качеству работы Центра управления регионом. Его сотрудники отслеживают в социальных сетях актуальные вопросы от кировчан, быстро на них реагируют и качественно отрабатывают, — подчеркнул полпред президента.

Напомним, что ЦУР в Кировской области был открыт в 2020 году по инициативе главы региона Игоря Васильева. Сегодня ЦУР фиксирует, анализирует и обрабатывает обращения кировчан в соцсетях. В 2021 году сотрудники Центра обработали более 30 тысяч сообщений. По итогам полученной информации ЦУР предоставляет правительству области аналитические данные, которые учитываются при принятии управленческих решений.