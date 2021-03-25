Игорь Комаров посетил кировский «Кванториум»

В рамках рабочего визита в Кировскую область полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил детский технопарк «Кванториум» города Кирова. Он познакомился с работой площадок III Регионального чемпионата «ЮниорПрофи» Кировской области, а также с системой дополнительного образования на базе сети детских технопарков и перспективами их развития на территории региона.

Важнейшее место в системе дополнительного образования Кировской области занимает сеть детских технопарков «Кванториум». Они создаются в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Как отметил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, «Кванториум» в Кирове и его подразделения в Омутнинске и Кирово-Чепецкн являются центрами развития научно-технического творчества обучающихся. Также в регионе функционирует мобильный технопарк «Кванториум», на базе которого ведется обучение сельских школьников.

— Благодаря развитию системы дополнительного образования ребята из разных районов области получают возможность развивать инженерные компетенции по инновационным направлениям, таким как 3D-технологии, программирование, промышленная робототехника, инженерный дизайн и другие, – сказал Дмитрий Курдюмов.

В общей сложности с момента открытия в «Кванториумах» Кировской области прошли обучение 5505 школьников, охвачены различными мероприятиями детских технопарков 33973 учащихся региона. Губернатор региона Игорь Васильев отметил, что с целью создания условий максимальной доступности всем детям, желающим обучаться по программам технической и естественнонаучной направленности, в 2019/20 учебном году впервые в России реализован проект по созданию «Кванториума» на базе школы №26 города Кирова.

Опыт работы школьного технопарка был представлен участникам выездного совещания по подготовке совместного расширенного заседания президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, которое состоялось в январе 2020 года в городе Кирове.

– Школьный технопарк получил высокую оценку всех участников совещания, поэтому мы выступили с предложением распространить аналогичный опыт по всей территории страны. Инициатива создания школьных «Кванториумов» была поддержана, и с 2021 года Министерство просвещения РФ начало реализацию мероприятий по открытию детских технопарков на базе общеобразовательных организаций по всей стране в рамках национального проекта «Образование», – сообщил Игорь Васильев.

Дмитрий Курдюмов добавил, что работа по развитию системы дополнительного образования школьников в регионе будет продолжена. В 2021 году школьный технопарк «Кванториум» будет создан на базе Кировского лицея естественных наук. До 2023 года в регионе планируется открытие еще 2 школьных технопарков.

Также полпред президента в ПФО Игорь Комаров побывал на площадках III регионального чемпионата «ЮниорПрофи» Кировской области. Участники соревнований рассказали ему о проектах, над которыми работают. Так, на площадке по компетенции «Мультимедиакоммуникации: сопровождение инженерных проектов» ребята работали над подробным освещением одной из компетенций чемпионата в социальных сетях.

За отведенное на выполнение задания время юным журналистам нужно собрать информацию по данной компетенции, сделать фоторепортаж с площадок чемпионата, снять видеосюжеты, записать подкаст. Полпред отметил, что на чемпионате собрались очень целеустремленные ребята, и пообещал в будущем дать интервью самой активной участнице чемпионата.

Кроме этого, полпреду продемонстрировали оборудование мобильного технопарка «Кванториум», который с начала года побывал в 6 районах Кировской области. Всего с сентября 2020 года в регионе различными мероприятиями с его участием охвачено порядка 3,5 тысяч школьников.

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