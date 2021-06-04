Игорь Комаров принял участие в международном экономическом форуме

4 июня полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в работе 24-го Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2021).

В рамках форума Агентство стратегических инициатив представило результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По его итогам большинство регионов улучшили свои позиции за счет сокращения времени прохождения бюрократических процедур и развитию прямых каналов взаимодействия бизнеса и руководства субъектов. В пятерку лидеров по инвестпривлекательности вошли Татарстан, Башкортостан, Нижегородская, Самарская и Ульяновская области.

За два дня работы форума регионы Приволжского федерального округа подписали около сотни соглашений с госкорпорациями, институтами развития, коммерческими и другими организациями.

— Для Приволжского федерального округа характерно тесное сотрудничество и взаимодействие между регионами. Для нас важно, чтобы регионы сотрудничали, и мы видим, что это получается, — подчеркнул Игорь Комаров.

На форуме полпред президента встретился с главами Марий Эл, Чувашии, Пермского края, Пензенской и Ульяновской областей и посетил стенды 5 регионов округа. Игорь Комаров ознакомился с интерактивной картой работы ЦУР Башкортостана и принял участие в обсуждении развития особой экономической зоны «Иннополис» на территории Татарстана.

Особый интерес у полпреда президента вызвало дезинфекционное оборудование, представленное на стендах Пензенской области. Местная компания, специализирующаяся на моечном оборудовании, смогла оперативно открыть новое направление и в течение пандемийного года выпустить более 5 тысяч единиц рамок, постов и диспенсеров. Пензенскими дезинфекционными установками оснащена резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево и здание администрации Президента РФ.

Самарская область представила макет первой в России «Умной дороги», электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д», а также информационную систему «Цифровая модель региона» и интерактивную карту области. Игорь Комаров отметил перспективность развития электромобилей и оценил успехи по созданию российского спутника дистанционного зондирования Земли «АИСТ-2Д».

На стенде Нижегородской области полпред президента ознакомился с городскими достопримечательностями и проектами, которые планируется реализовать к 800-летию города.

После осмотра стендов Игорь Комаров принял участие в главном событии форума – пленарном заседании, на котором выступил Президент РФ.