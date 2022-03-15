Игорь Коноплев стал новым главным тренером «Родины»

Новым главным тренером ХК «Родина» стал Игорь Коноплев. Такое решение приняло правление хоккейного клуба.

Старшим тренером будет Вячеслав Бронников.

Игорь Коноплев родился 23 октября 1969 г. Мастер спорта международного класса. Играл в командах: «Родина» (Киров) — 1987-1988 гг, 1997-1998 гг., СКА (Свердловск) — 1988-1995 гг., «Молилла» (Швеция) — 1995 г., «Старт» (Нижний Новгород) — 1995-1997 гг., «Ракета» (Казань) -1998-2003 гг., «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2003-2005 гг., «Саяны» (Абакан) — 2006 г. Главный тренер команды «Дымка» (Слободской) — 2006 г. С 2007 г. — тренер СДЮСШОР «Родина».

Вячеслав Бронников родился 16 февраля 1980 г. Мастер спорта. Играл в командах: Машиностроитель (Киров) — 1996-1998, «Родина» (Киров) — 1997-2015, «Черемшан» (Димитровград) – 2015-16. Работал в спортшколе «Родина».