Министром строительства, энергетики и ЖКХ назначен Игорь Селезнев

Вновь образованное министерство строительства, энергетики и ЖКХ возглавил Игорь Селезнев. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Васильев. К своим обязанностям Игорь Николаевич приступит сегодня, 1 июня.

Как подчеркнул Игорь Васильев, новый глава минстроя имеет большой опыт работы на руководящих должностях и пользуется заслуженным уважением коллег.

— Успехов Игорю Николаевичу в работе в новой должности, — сказал губернатор.

Игорь Селезнёв родился в Кирове в 1972 году. Окончил ВятГСХА по специальности «Экономика и управление», а также Академию народного хозяйства по специальности «Евро-менеджмент». Начал свою карьеру с должности инвест-консультанта в банке и вырос до заместителя финансового директора предприятия.

В 1998-2000 был советником губернатора по экономическим и финансовым вопросам. Работал в «Вятка-Банке» и Промсвязьбанке, концерне «Вятка-Лес-Инвест», ВТПП, ЗАО «ГУТА-Cтрахование».

В апреле 2020-го стал главой управления проектной деятельности при правительстве Кировской области. С 28 апреля 2021 года являлся исполняющим обязанности главы минстроя.