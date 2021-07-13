Игорь Селезнёв: «Трудно определить приоритет. В нашей сфере все направления важны»

На вопросы «КП» ответил министр строительства, энергетики и ЖКХ региона.

Министром строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв был назначен в начале июня этого года. Прошло чуть больше месяца — можно подводить некоторые итоги и говорить о планах. Своё первое большое интервью на министерском посту Игорь Николаевич дал «Кировской правде».

— Круг сфер, за которые вы отвечаете в правительстве, очень широк: строительство, газификация, энергетика, энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство, обращение с ТКО. Как расставляете приоритеты? Рабочее время, наверняка, расписано очень жёстко?

— Работы много. График, действительно расписан по минутам. Уже с 7.30 – встречи, совещания и так до 20.30 почти каждый день. Вы знаете, что объединение двух министерств произошло только с 1 июня и вначале много времени уходило на организационные вопросы. Думаю, что скоро все организационные вопросы будут урегулированы и мы войдём в нормальный рабочий ритм.

Что касается приоритетов. Трудно определить самое важное, потому что в нашей сфере все направления важны: ТКО, газификация, строительство, подготовка к отопительному сезону, водоснабжение, проведение капремонта, расселение аварийного жилья, благоустройство – все сферы требуют особого внимания и контроля. Вы знаете, что у меня четыре заместителя, наверное, больше, чем у других министров. Но это обоснованно, так как министерство отвечает за очень большой круг вопросов и просто необходимо иметь ответственных, опытных и компетентных заместителей.

— В министерство вы пришли с поста руководителя Управления проектной деятельности при правительстве региона. Какой, на ваш взгляд, главный результат за время работы в Управлении?

— Управление (или региональный проектный офис) занимается координацией реализации национальных проектов. Задача очень ответственная, так как в Кировской области реализуется 45 региональных проектов. Каждый необходимо проконтролировать и по возможности синхронизировать с сопутствующими. При этом важно – не просто освоить средства, а получить результат, который можно достойно представить нашим гражданам.

2020 год был в целом очень непростым для достижения показателей, так как из-за эпидемиологических ограничений были сложности с организацией строительных работ, доставкой оборудования и материалов, рабочей силы. По причине распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году не достигнуто 9 показателей в рамках 5 региональных проектов: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Экспорт продукции АПК», «Культурная среда», «Содействие занятости женщин». Но учитывая, что на 2020 год в рамках региональных проектов было установлено более 200 показателей, считаем, что это не плохой результат.

— Менее чем через неделю после назначения на пост министра вам пришлось заниматься ситуацией с возгоранием на полигоне Лубягино. Что сейчас происходит на полигоне?

— Сейчас полигон ТБО «Лубягино» работает в штатном режиме, возгорание полностью ликвидировано, проведена полная изоляция грунтом в объёме более 5500 м3 северо-западной части рабочей карты полигона, где произошло возгорание. Проводятся работы по формированию тела полигона с северо-восточной рабочей части. Сейчас на объекте размещаются промышленные отходы от предприятий области, твердые коммунальные отходы на полигон не принимаются. Участок термического уничтожения отходов полигона принимает и обезвреживает медицинские отходы классов Б, В, биологических, нефтесодержащих отходов.

— «Реформа чистоты» продолжается: что меняется в системе обращения с ТКО сейчас, и что делается, чтобы не повторилась ситуация с вывозом мусора в январе этого года?

— Реализация «Реформы чистоты» на территории Кировской области направлена на повышение уровня экологической безопасности, на организацию всей цепочки обращения с ТКО, оснащение системы современными и безопасными объектами ТКО (мусоросортировочными станциями, объектами размещения и утилизации), а также необходимым количеством спецтехники, оборудованием, контейнерами.

Так, в настоящее время проводятся работы по созданию современного комплексного объекта обработки, утилизации и размещения ТКО в формате экотехнопарка, в состав которого будет входить полигон для захоронения неутилизируемой части отходов, объект обработки, (запланированы на январь 2023 года), а также объект утилизации, запланирован к вводу в эксплуатацию в начале 2024 года. Мощность комплексного объекта будет составлять 200 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год.

В начале 2022 года начнёт эксплуатацию межмуниципальный полигон ТКО в Шабалинском районе. Новый полигон рассчитан на использование в течение 25 лет, он будет принимать по 14,5 тыс. тонн отходов в год. Рядом с полигоном в 2024 году планируется строительство объекта по сортировке мусора, который сможет обрабатывать до 15,0 тыс. тонн отходов в год. Кроме того, на территории области до 2025 года планируется создать мусоросортировочные станции в Вятскополянском и Кикнурском районах.

Теперь о ситуации начала года. Транспортирование ТКО с 1 января 2021 года на территории области обеспечивает компании с государственным участием: АО «Куприт» и АО «Вятавтодор».

Для транспортирования ТКО на территории области дополнительно привлечены субподрядные организации на основе договоров.

Транспортирование ТКО в зоне деятельности АО «Куприт» выполняют 177 единиц специализированной техники.

Отрегулирован вопрос по оснащению контейнерным парком. Региональным оператором с начала года закуплено 4320 контейнеров. Дополнительно приобретено ещё 4395 контейнеров, которые передаются в органы местного самоуправления для установки в местах накопления ТКО, созданных в 2020 году за счет местного и областного бюджета.

Проведена полная инвентаризация контейнерных площадок с занесением информации об их местоположении в систему АСУ «Управление отходами», сформированы маршруты. Кроме того, в областном бюджете на текущий финансовый год предусмотрена субсидия муниципальным образованиям в размере 20 млн. рублей для организации и оснащения дополнительных контейнерных площадок.

Для мониторинга и немедленного реагирования на вопросы связанные с качеством предоставления услуги по обращению с ТКО АО «Куприт» создана единая диспетчерская служба.

Региональным оператором создан контакт-центр, принимающий обращения и информацию от населения и юридических лиц, что значительно снизило социальную напряженность потребителей услуги по обращению с ТКО.

В случае допущения переполнения контейнеров в местах накопления ТКО, по обоснованным причинам, экипажами мусоровозов обеспечивается очистка близлежащей территории возле контейнерной площадки.

АО «Куприт», в случае ненадлежащего оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО, организован перерасчёт платы граждан.

— Лето — время подготовки к новому отопительному сезону и подведения итогов прошлого. Какой-то главный итог, на ваш взгляд, есть у отопительного сезона 2020-2021?

— Отопительный период 2020-2021 годов на территории Кировской области начат в установленные действующим законодательством сроки и без введения режимов чрезвычайной ситуации на территории муниципальных образований региона.

Организовано круглосуточное дежурство сотрудников, ежемесячно утверждается график дежурств. Субъекты электроэнергетики Кировской области получили паспорта готовности. Проблемные вопросы в сфере электроэнергетики, влияющие на прохождение отопительного периода 2020-2021 года, отсутствуют. Крупных технологических нарушений на объектах электроэнергетики не зафиксировано. В целом отопительный период 2020-2021 года завершен без значительных аварийных ситуаций, которые могли повлечь прекращению оказания услуги по теплоснабжению и срыва отопительного сезона.

— Если ехать по городу Кирову — тут и там можно увидеть идущие работы. Какие объекты благоустройства появятся в регионе до конца 2021 года?

— Да, действительно, в настоящий момент на территориях 31 муниципального образования Кировской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», выполняются мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

К концу 2021 года в регионе планируется благоустроить не менее 72 дворов и 66 общественных пространств, большая часть которых расположены в городе Кирове. Например, к концу 2021 года на территории города Кирова будет благоустроен «сквер Трудовой Славы», завершится благоустройство Площади Труда им. Ф.И. Трещёва в г. Вятские Поляны, будут выполнены работы по установке детской площадки «Летучий корабль» на территории Парка «Южный» в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк», благоустройство которого продолжится в последующие годы.

На сегодняшний день выполнены работы по благоустройству 3 дворовых территорий и 12 общественных пространств.

— В этом году завершается реорганизация региональной системы капитального ремонта. Что это меняет для простых людей?

— Как таковая, реорганизация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов началась в 2020 году.

В её основе — комплексный подход к проведению работ по капитальному ремонту общего имущества дома, то есть одновременный ремонт наружных конструктивных элементов дома (крыша, фасад, фундамент, подвал) и внутренних инженерных коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), а также обеспечение безопасности проживания граждан за счёт массовой замены лифтового оборудования, нормативный срок эксплуатации которых истек. В период с 2020 по первое полугодие 2021 года было заменено более 500 лифтов. До 2024 года все лифты с истекшим сроком эксплуатации будут заменены.

Комплексный подход ремонта внутридомовых инженерных систем дома, в большей части проходящих через жилые помещения, позволяет максимально сократить временные неудобства граждан от проводимого ремонта. Также это позволяет собственникам спланировать проведение текущего и (или) декоративного ремонта своих жилых помещений, понимая, что в течение ближайших 10-15 лет после проведенного ремонта к нему снова не придут рабочие выполнять ремонт какого-либо общего имущества дома.

Также уже внедрена практика, когда проектирование капитального ремонта общего имущества и его выполнение осуществляется силами единственного подрядчика.

Прямая заинтересованность подрядчика выполнить работы и обеспечить их комиссионную приемку, в том числе собственниками помещений дома повышает уровень ответственности подрядчика на всех этапах выполнения капитального ремонта, начиная с качественного обследования, учёта мнения собственников помещений при проектировании и заканчивая решением вопросов утилизации вторсырья и уборки за собой. В настоящее время такой ремонт организован в отношении 79 домов. Практика организации таких ремонтов будет продолжена и в дальнейшем.

— К предстоящему 650-летию города Кирова будут отремонтированы фасады 100 зданий. Перечень уже определён? Или в него кто-то ещё может войти? Например, читатели газеты обращались к нам с предложением включить в этот список дома, которые расположены по маршруту следования «Бессмертного полка»…

— Для подготовки к празднованию 650-летию образования города Кирова планируем капитально отремонтировать 153 дома.

Отбор домов выполнен исходя из критериев формирования областной программы капитального ремонта, с учетом решения собственников в данных многоквартирных домах, их территориального расположения, необходимости обеспечения исторических и культурных черт города, в местах проведения массовых мероприятий, в том числе, для развитии туристической привлекательности города Кирова.

Расширение перечня домов, ремонт которых запланирован в рамках подготовки к празднованию 650-летию образования города Кирова, разумеется возможен. Все предложения по расширению необходимо направлять в администрацию города Кирова, которая совместно с министерством, Фондом капитального ремонта будет принимать решения о возможности включения таких домов в план подготовки к празднования 650-летия.

Что касается включения домов по маршруту следования «Бессмертного полка». Дома на улице Московская, 1, 2, 3 и 12, которые как раз идут по маршруту следования «Бессмертного полка» уже включены в вышеуказанный перечень.

— В 1998-2000 гг. вы были советником губернатора региона по вопросам экономики и финансов. Что дал тот опыт работы?

— Четкость формулирования мысли и слова. Умение слышать. Разделять на «важное» и «срочное».

— Можно ли рассказать о себе? Интересы в свободное время, фильмы и книги, наиболее уважаемая историческая личность, любимый афоризм и любимое место в городе Кирове?

— О себе… Родился, учился, работал, женился… Очень люблю рыбалку.

Из книг – братья Стругацкие и Лукьяненко. Историческая личность – Пётр Аркадьевич Столыпин. Любимое место в городе – дом, где живу.

Афоризм: «Желание не дается без силы на его осуществление» (Ричард Бах).

Фото Александра Папырина