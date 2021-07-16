Игорь Васильев: Будут поданы заявки на строительство 7 новых школ

По словам губернатора Игоря Васильева, Кировская область планирует подать заявки на строительство 7 новых школ.

Об этом он рассказал в ходе эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове.

«Мы ставим себе задачу — каждый год открывать как минимум по одной новой школе», — сказал Васильев, подчеркнув, что микрорайоны в Кирове будут появляться уже с готовыми объектами социальной инфраструктуры: учебными заведениями, поликлиниками. Для такой комплексной застройки станут привлекать как региональные, так и федеральные средства.

Сейчас ведётся работа по подготовке к возведению в Кирове четырёх новых школ и двух пристроев к существующим. Кроме того, планируется подать в Министерство просвещения дополнительные заявки еще на 7 школ.

«В микрорайонах появятся школы нового формата — с современным оборудованием и физкультурно-оздоровительными комплексами. Строительство учебных заведений – это, в том числе, и создание дополнительных рабочих мест. В каждой крупной образовательной организации — порядка 50 педагогических работников. Этот вопрос нам тоже необходимо своевременно решать, привлекая молодых специалистов», — отметил губернатор.