Игорь Васильев дал старт благотворительной акции «Ёлка желаний» в Кировской области

В Театре кукол Игорь Владимирович снял с новогоднего дерева три открытки в виде ёлочных шаров с записанными на них мечтами юных кировчан. В открытках дети попросили Деда Мороза о 1) мультипекарне Redmond, 2) умной колонке «Яндекс» и 3) маленькой гитаре укулеле.

Председатель правительства Кировской области тоже исполнит мечты трёх юных жителей области. На открытках, которые наугад снял с ёлки Александр Чурин, — мечты о беспроводной портативной колонке, конструкторе Lego и радиоуправляемой машине «Советский военный грузовик».

В роли «Дедов Морозов» также выступят заместитель председателя правительства региона и министры. Первые подарки вятские дети получат уже в ближайшие дни.

— В преддверии Нового года чудеса случаются, — отметил Игорь Васильев. — С огромным удовольствием даю старт Всероссийской акции в Кировской области. Детям — не болеть! И пусть исполняются мечты, о которых они не только написали, но даже просто подумали.

Добавим, что «Ёлка желаний» — проект, который реализуется в России с 2018 года. О своих мечтах Деду Морозу в рамках акции могут написать дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также дети из малообеспеченных семей. Сбор заявок проходил в декабре. В прошлые новогодние праздники было исполнено 40 желаний юных кировчан.

Фото: Александр Папырин