Игорь Васильев дал старт «Васнецовскому августу»

6 августа в Кирове состоялось открытие арт-проекта «Васнецовский август». В торжественном мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев.

Арт-проект проходит в рамках всероссийского Васнецовского пленэра. В 2021 году он состоится уже в 16-й раз. В нем традиционно примут участие известные российские художники – в этот раз 12 живописцев из столиц, Кирова, Сергиева Посада и других городов. Они будут работать в окрестностях Вятки с 6 по 20 августа.

Приветствуя участников и гостей, кировский губернатор отметил, что данное мероприятие очень важно для жителей области. Ведь оно объединяет в себе историю и современность.

— Мы рады видеть на вятской земле художников, для которых дороги имена выдающихся русских художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, наших земляков, — сказал Игорь Васильев. — В 2021 году проект стал победителем грантового конкурса в рамках национального проекта «Культура» и получил поддержку от Российского фонда культуры.

14 августа состоится кульминационное мероприятие пленэра – фестиваль «Васнецов-фест». Он пройдет в селе Рябово. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

18 августа на Театральной площади Кирова пройдет открытый Васнецовский урок. Это уличный мастер-класс по живописи, в котором смогут принять участие школьники и студенты. Участники арт-проекта расскажут им о том, как написать картину, и покажут, как надо рисовать.

— Ребята ждут этого с нетерпением, — сказал губернатор.

По итогам работы художников 19 августа будет открыта выставка картин, созданных на Вятке за 2 недели пленэра. Лучшие работы попадут в коллекцию музея Васнецовых. Также картины будут представлены на выставках в разных уголках России. Это позволит популяризировать васнецовские места Кировской области.

Ранее директор Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых Анна Шакина рассказала «КП» об уникальных выставках и о новом формате работы музея — пеших экскурсиях.