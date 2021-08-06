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Игорь Васильев дал старт «Васнецовскому августу»

Юлия Зорина Главное, Власть, Культура, Новости

6 августа в Кирове состоялось открытие арт-проекта «Васнецовский август». В торжественном мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев.

Арт-проект проходит в рамках всероссийского Васнецовского пленэра. В 2021 году он состоится уже в 16-й раз. В нем традиционно примут участие известные российские художники – в этот раз 12 живописцев из столиц, Кирова, Сергиева Посада и других городов.  Они будут работать в окрестностях Вятки с 6 по 20 августа.

Приветствуя участников и гостей, кировский губернатор отметил, что данное мероприятие очень важно для жителей области. Ведь оно объединяет в себе историю и современность.

— Мы рады видеть на вятской земле художников, для которых дороги имена выдающихся русских художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, наших земляков, — сказал Игорь Васильев. — В 2021 году проект стал победителем грантового конкурса в рамках национального проекта «Культура» и получил поддержку от Российского фонда культуры.

Игорь Васильев дал старт «Васнецовскому августу»

14 августа состоится кульминационное мероприятие пленэра – фестиваль «Васнецов-фест». Он пройдет в селе Рябово. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

18 августа на Театральной площади Кирова пройдет открытый Васнецовский  урок. Это уличный мастер-класс по живописи, в котором смогут принять участие школьники и студенты. Участники арт-проекта расскажут им о том, как написать картину, и покажут, как надо рисовать.

— Ребята ждут этого с нетерпением, — сказал губернатор.

По итогам работы художников 19 августа будет открыта выставка картин, созданных на Вятке за 2 недели пленэра. Лучшие работы попадут в коллекцию музея Васнецовых. Также картины будут представлены на выставках в разных уголках России. Это позволит популяризировать васнецовские места Кировской области.

Игорь Васильев дал старт «Васнецовскому августу»

Ранее директор Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых Анна Шакина рассказала «КП» об уникальных выставках и о новом формате работы музея — пеших экскурсиях.

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Юлия Зорина