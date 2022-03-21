Игорь Васильев: для нас нет задачи важнее обеспечения жителей области лекарственными препаратами

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области под председательством губернатора Игоря Васильева прорабатывали ситуацию с дефицитом лекарств и ростом цен в аптеках региона.



На заседание были приглашены руководители государственных и негосударственных аптек региона, которые отметили рост цен на некоторое виды лекарств.



— Сейчас в любой сфере производства и торговли есть вопросы удорожания товаров, связанные с логистикой, — обратился к руководителям кировских аптек губернатор Кировской области Игорь Васильев. — Но мы понимаем, что речь идет об импорте. А когда целый ряд товаров повышается в цене, казалось бы, без обоснованных факторов, то такими вопросами должна заниматься Федеральная антимонопольная служба, прокуратура, МФД, ФСБ. Коллеги из этих ведомств присутствуют на каждом заседании межведомственной комиссии. Если есть проблемы, связанные с удорожанием препаратов, услуг, логистики или других важных составляющих, на ваш взгляд, но не спровоцированные объективными факторами, говорить об этом нужно прямо для того, чтобы можно было сформулировать соответствующие поручения коллегам из контролирующих структур.







Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев отметил, что анализируя ситуацию роста цен в кировских аптеках можно отметить, что ряд оптовых поставщиков увеличили цену на часть препаратов.



— По данным Минздрава России, в гражданский оборот выпущен годовой объем лекарств, но дистрибьюторы и производители заняли следующую позицию: они оставили товары на своих складах и не отпускали его в розницу, дожидаясь роста предельных отпускных цен, — пояснил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.



Представитель сети «Планета здоровья» Екатерина Олюшина подтвердила, что наценка аптечных сетей на разные группы товаров остается прежней, на уровне начала года. Повышение розничной цены полностью зависит от повышения цен дистрибьюторов.





Прокурор Кировской области Андрей Оборок, присутствующий на заседании, запросил информацию о повышении цен дистрибьюторами доводить до ведомства максимально оперативно, чтобы быстро и объективно разобраться, технологический это процесс, вопрос доставки, либо просто работа поставщиков на получение дополнительной прибыли.



— Для нас с вами нет задачи важнее, чем обеспечение жителей области лекарственными препаратами, — сказал Игорь Васильев. — Мониторинг сетей должен быть объективным. Цепочка «производитель – дистрибьютор – аптечная сеть» должна быть абсолютно прозрачной. К следующему заседанию межведомственной комиссии прошу подготовить оперативную информацию и отчитаться, в каких звеньях происходят сбои, и почему выросли цены, особенно на жизненно важные лекарства, необходимые, в основном людям пенсионного возраста.