Игорь Васильев и члены правительства исполнят новогодние желания кировских детей

В преддверии Нового года Киров присоединился к акции «Ёлка желаний».

В Кирове в театре кукол появилось необычное новогоднее дерево. Поставить его поручил президент Владимир Путин. Такие ёлочки появились во всех субъектах РФ. Особенность — на ветвях вместе с украшениями висят открытки, в которых написаны желания детей-сирот или малышей, оставшихся без попечения родителей.

Губернатор Игорь Васильев и члены правительства Кировской области отправились к новогоднему дереву, чтобы исполнить мечты детей. Глава региона открыл три оформленных карточки. В одной из них Кирилл, которому 6 лет, написал, что очень хочет получить в подарок энциклопедию про древних обитателей планеты — динозавров. Во второй была записка от 11-летнего Максима. Школьник мечтает о планшете. Третья карточка была с желанием маленькой Юли. Девочке 4 годика, она также хотела бы иметь собственный планшет.

Как подчеркнул Игорь Васильев, возможность исполнять новогодние желания — добрая традиция. При этом принять участие в акции может любой желающий. Сделать добро просто. Нужно лишь исполнить желания малышей, которые уже столкнулись с определёнными трудностями.

Каждый из членов регионального правительства также снял с ёлки по несколько открыток. Уже в ближайшее время малышей найдут их подарки.

Фото: Александр Папырин.