Игорь Васильев и финалисты регионального этапа «Учитель года» обсудили важные темы вятского образования

Есть такая традиция – новые школы в День знаний открывать. За последние три года в Кировской области 1 сентября приняли учеников только что построенные и оборудованные по последним требованиям здания в Урванцево, Зуевке и кировских Чистых Прудах.

Школа – это не только здание…

Впрочем, строительство школ и садиков – это лишь часть работы. Новостройкам нужны педагоги, воспитатели, профессиональные коллективы, которые необходимо создавать. Об этом (и не только об этом) говорили участники и финалисты очередного конкурса «Учитель года».

После завершившегося недавно регионального этапа профессионального конкурса педагогов с лучшими из лучших встретились губернатор Игорь Васильев и первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Места за круглым столом в Институте развития образования Кировской области заняли победители в номинациях «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог», «Преподаватель профессионального цикла», «Мастер производственного обучения».

Разговор получился содержательным. Педагоги интересовались формами поддержки преподавателей (например, помощью при строительстве жилья), говорили о собственном пути в профессию, приглашали посетить свои открытые уроки.

– Приятно видеть, что победители конкурса «Учитель года Кировской области» представляют самые разные районы нашего региона, – отметил губернатор. – Очень важно обеспечивать равный доступ к качественному образованию для всех детей вне зависимости от места проживания. Никто ведь не знает, где новый Ломоносов родится. Может, в Кирове. Может, в Афанасьево, может, в Лузе, а, может, в Оричах.

О том же самом, практически в унисон с главой региона, говорили и педагоги: школе нужны учителя – идущие в ногу со временем, но сохраняющие и традиции…

Педагоги для глубинки: уезжать или остаться

Светлана Варина, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы с. Гордино Афанасьевского района («Учитель года Кировской области-2021»). Светлана Владимировна будет представлять Кировскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года России» в следующем году.

– Я родилась в маленькой деревне, расположенной в семи километрах от нашей школы. Педагогическое образование получила в Глазовском государственном педагогическом институте им. В.Г. Короленко. Но часто, уже во время учёбы в вузе, возвращалась в школу – навестить, узнать, как она живёт… При этом понимала, что школа не меняется – остаётся такой же, как и была.

Это сейчас изменения становятся заметны. Сделан ремонт, благодаря которому наше учебное заведение стало одним из самых красивых в Афанасьевском районе. А, возможно, не только в районе… Становится другим оснащение классов, появляются современные кабинеты географии и информатики, приобретён новый спортивный инвентарь. Школа меняется и внешне, и внутренне. Неизменно лишь отношение к детям. Дети – это те, кто заставляет нас расти, совершенствоваться, двигаться вперёд.

Благодаря ученикам мы и сами развиваемся. А учебный процесс превращается в своего рода путешествие, которое позволит оказаться в самых разных странах и, что самое удивительное, переместиться в самые разные времена.

На занятиях стараюсь через игру, через неформальное общение воспитывать у детей любовь к истории. Заметила: достаточно начать использовать технологии «активного обучения», и школьники сразу раскрываются с новой стороны. Они становятся более коммуникабельными, не стесняются общаться.

При этом нельзя забывать, что школа не только учит, но и воспитывает. И в вопросах воспитания детей школа и семья должны действовать сообща, вместе. Ребёнок взрослеет в школе. Это происходит на глазах учителей. Поэтому задача учителя – направлять ребёнка в процессе становления.

У меня был выбор: остаться на селе или уехать. Я выбрала село и нисколько не пожалела.

Постараюсь убедить в этом же и своих учеников: ты нужен там, где ты родился.

Хотя сложности, конечно, есть. Проблем много. Для себя выделяю три. Во-первых, низкие заработные платы на сельских территориях. Во-вторых – дороги. В-третьих – не достаточно развитая инфраструктура.

Но моя работа мне нравится. Получаю от неё удовольствие. Строим дом.

Иногда возникают вопросы у друзей, у знакомых: а почему не переберёшься в город?

Даже таксист местный спросил: «Зачем ты осталась в деревне? Могла бы ведь уехать».

Почему не уезжаю? Просто когда-то услышала хорошее высказывание: «Чтобы изменить систему образования, нужно начать с себя». И попробовала сама это сделать: изменить свои внутренние установки. Нужно самому быть талантливым, духовно-нравственным человеком, на своём примере показывать, как можно менять мир вокруг себя в лучшую сторону.

О том, почему без цифровизации сейчас никуда

Алина Асадова, учитель истории и обществознания школы с углублённым изучением отдельных предметов № 66 г. Кирова (победитель в номинации «Педагогический дебют»).

– Я молодой педагог и, конечно, мне есть куда расти. Работаю второй год. В школу пришла ещё студенткой старших курсов. Просто захотелось проверить: моё ли это, понравится ли, справлюсь ли? Понравилось, справилась.

Современные школьники отличаются даже от нашего поколения. Они более технологичны. Им интересны гаджеты, это – их стихия, в которой они аборигены.

Ребятам не столь интересны уроки в классическом виде, когда учитель выступает в качестве репродуктора информации. И если всё остаётся как раньше, это создаёт определённые трудности.

Я решила взять на вооружение новые технологии. Стала их внедрять. Специально решила пройти переподготовку на техническом факультете, чтобы быть в тренде, расширить свои умения, квалификации.

Для современных школьников характерна проблема «отсутствия жёсткого диска». Что это? Это – современная тенденция, связанная с тем, что дети не копят информацию, которую до них доносят в школе. Они приходят на урок, сидят слушают, но информация у них не откладывается, как в компьютере. И здесь снова на помощь приходят технологии…

Многие из них мы активно осваивали в условиях пандемии. Посещали виртуальные экскурсии в музеях, например. Можно ли было сделать так лет пять назад? Безусловно, нет.

Чтобы упростить работу и сделать её интереснее, существуют многочисленные цифровые ресурсы. Считаю, что цифровизация – это легко. И мы должны развиваться в этом направлении, чтобы быть на одной волне со своими учениками.

О том, почему учитель должен и сам постоянно учиться

Елена Сунцова, мастер производственного обучения кировского многопрофильного техникума (номинация «Педагог среднего профессионального образования»).

– Я работаю почти 20 лет с лицами с ограниченными возможностями здоровья, с ментальными нарушениями. Учу детей шить.

Самое главное в специфике нашей работы – многократное повторение информации. Надо научить детей работать руками. Но для того, чтобы работать, необходимо, в первую очередь, постоянно учиться самой.

Если не обладаешь знаниями, навыками, умениями и не можешь работать по адаптированным программам, то обучить детей очень сложно.

Наша задача на конкурсе «Учитель года» была такой: разработать учебные элементы и внедрять их в практику, чтобы детям информация стала более доступна. Чтобы было личное восприятие профессии, которую они осваивают.

О сохранении традиций

Наталья Зенина, педагог дополнительного образования Центра творчества на Спасской (номинация «Сердце отдаю детям»).

– Я педагог по русскому танцу, художественный руководитель областного коллектива – народного ансамбля «Дымка» имени Бориса Ефимовича Кобринского.

Наша команда педагогов занимается тем, что мы возвращаем детей из виртуального пространства в реальную жизнь. Хотя бы потому, у нас на занятиях просто невозможно пользоваться телефонами, – мы танцуем.

Но сохранять традиции становится всё сложнее. Сегодня – большой поток чуждых культурных стандартов. Мы фактически стоим на рубеже. И нам надо увлечь детей, сделать так, чтобы им было интересно. Даже через объяснение смысла костюмов, в которых каждый элемент имеет значение.

О том, почему педагог должен быть всегда рядом

Анна Костылева, педагог-психолог детского сада «Светлячок», пгт. Мирный Оричевского района («Педагог-психолог года»).

– Ребёнка надо учить разговаривать, мыслить, выражать своё мнение. Можно иногда услышать такие заявления: «Выступать у доски сейчас немодно.

Ребёнок должен учиться работать самостоятельно». Не соглашусь! Педагог должен быть всегда рядом. Не просто сидеть где-то в классе за партой. А – помогать. А сейчас мы от этого всё чаще уходим. На одних тестах учимся. А это неправильно.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– На заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Образования» регулярно обсуждаются вопросы строительства новых школ, в том числе, в малых городах. Такие школы в районах должны становиться социокультурными центрами, где дети могут заниматься и развиваться в рамках «Школы полного дня».

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области: